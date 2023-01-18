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Президент: Маршрут Север-Запад - глобальный и успешно продвигаемый проект

Президент: Маршрут Север-Запад - глобальный и успешно продвигаемый проект Мы вложили значительные средства в железнодорожную инфраструктуру, причем не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Сейчас мы выделяем дополнительные инвестиции для расширения пропускной способности этой железной дороги от Баку в западном на
Инфраструктура
18 января 2023 г. 20:31
Президент: Маршрут Север-Запад - глобальный и успешно продвигаемый проект

Мы вложили значительные средства в железнодорожную инфраструктуру, причем не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Сейчас мы выделяем дополнительные инвестиции для расширения пропускной способности этой железной дороги от Баку в западном направлении. Нам удалось реализовать и все другие проекты, такие как строительство автомагистралей и аэропортов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отметив, что Азербайджан, будучи страной, не имеющей открытого выхода в Мировой океан, превратился в международный логистический и транспортный центр, глава государства сказал: "Благодаря инициативе "Один пояс - один путь" также активизировалась транспортировка по различным маршрутам, в частности, по маршруту Север-Юг. А сегодня мы уже обсуждаем реализацию маршрута Север-Запад. Это действительно глобальный и успешно продвигаемый проект, демонстрирующий свои преимущества всем странам, находящимся вдоль этого маршрута. Конечно, все зависит от стратегии стран и их отношения к транспортным проектам. Для нас это был один из основных факторов диверсификации нашей экономики и снижения зависимости от нефтегазовых доходов".

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Версия на английском языке President: North-South route is a global project
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şimal-Qərb marşrutu uğurla inkişaf edən qlobal layihədir"

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