Президент Кыргызстана ввел мораторий на регистрацию и сертификацию новых авиакомпаний

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

Цель моратоия - укрепление национальной авиационной системы, повышение ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям.

Госагентству гражданской авиации поручено провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами Кыргызстана, а также имеющих воздушные суда (самолеты/вертолеты), которые не базировались в аэропортах страны более одного месяца. По ее итогам постановляется аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаний, не соответствующих установленным требованиям.