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Президент Казахстана: ЦА может стать важнейшим транспортно-логистическим хабом

Президент Казахстана: ЦА может стать важнейшим транспортно-логистическим хабом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что регион Центральной Азии может стать важным мировым транспортно-логистическим хабом.
Инфраструктура
8 августа 2024 г. 10:06
Президент Казахстана: ЦА может стать важнейшим транспортно-логистическим хабом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что регион Центральной Азии может стать важным мировым транспортно-логистическим хабом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье Токаева "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию", опубликованной в газете "Казахстанская правда".

"Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект "Один пояс, один путь" и международный транспортный коридор "Север-Юг", в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона", - сказано в статье.

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время государства региона продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров. "Казахстан совместно с партнерами активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз. Новые возможности открываются в связи с развитием морской инфраструктуры Казахстана - портов Актау и Курык, через которые проходят возрастающие объемы грузов из Китая, стран Центральной Азии на Южный Кавказ, в Турцию и далее в Европу", - пояснил он.

Токаев отметил, что выход на перспективные рынки стран Южной Азии и порты Индийского океана смогут обеспечить прорабатываемые транспортные коридоры через территорию Афганистана. Это отвечает интересам всего региона.

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Версия на английском языке Tokayev says Central Asia can become major transportation and logistics hub

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