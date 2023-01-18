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Президент Ильхам Алиев: Все инициированные нами программы были реализованы

Президент Ильхам Алиев: Все инициированные нами программы были реализованы Каждый год я совершаю примерно тридцать-сорок поездок в регионы и узнаю о проблемах людей, о том, что их волнует, что нужно исправить, что нужно сделать. Это часть глобального проекта, такого же, как энергетическая безопасность, транспорт.
Инфраструктура
18 января 2023 г. 20:37
Президент Ильхам Алиев: Все инициированные нами программы были реализованы

Каждый год я совершаю примерно тридцать-сорок поездок в регионы и узнаю о проблемах людей, о том, что их волнует, что нужно исправить, что нужно сделать. Это часть глобального проекта, такого же, как энергетическая безопасность, транспорт.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отметив, что для обеспечения лучших жизненных условий есть множество инструментов, президент Азербайджана подчеркнул: «Прежде всего нужно вести себя с народом порядочно, и тогда он поддержит вас и будет вам доверять. Таким образом, что касается программ, инициированных нами, то все они были реализованы. Никто в Азербайджане не может сказать и доказать, что когда-то была принята программа, которая потом осталась нереализованной».

«Я несу ответственность за каждое слово, сказанное мною за время своего пребывания на посту президента почти двадцать лет. И одним из величайших достижений нашего народа стало освобождение оккупированных территорий два года назад. Это поистине историческое достижение. Возможно, самое важное историческое достижение», - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: All our programs, which we have initiated, have been implemented
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Başladığımız bütün proqramların hamısı icra olunub"

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