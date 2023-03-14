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Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы по развитию метрополитена

Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы по развитию метрополитена У нас большие планы по развитию метрополитена.
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 16:45
Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы по развитию метрополитена

У нас большие планы по развитию метрополитена.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Глава государства отметил, что Азербайджан одна из немногих стран бывшего Советского Союза, которые продолжают строительство метро. "После распада СССР во многих странах эти работы прекратились. Но у нас есть стратегия, и сейчас мы работаем над интеграцией нашего общественного транспорта с метрополитеном. Мы подошли вплотную к внедрению единой системы общественного транспорта", - подчеркнул глава государства.

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