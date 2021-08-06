Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции подстанции "Сураханы"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы".

Как сообщает Report, построенная в 1932 году подстанция "Сураханы" в несколько раз превысила срок эксплуатации и поэтому не могла удовлетворять растущий спрос, в связи с чем на подстанции была проведена капитальная реконструкция.

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что подстанция была снесена и полностью перестроена из открытого в закрытый вариант.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

Несмотря на продолжающуюся в мире пандемию и финансово-экономические трудности, в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева успешно и последовательно продолжается реализация проектов по дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры, решению социальных проблем населения. Среди них особое место занимают проекты, направленные на обеспечение населения качественной и бесперебойной электроэнергией. Создание в последние годы новых современных электрических подстанций, капитальная реконструкция существующих играет важную роль в дальнейшем укреплении материально-технической базы этой отрасли, что в конечном итоге способствует надежному обеспечению потребителей качественной электроэнергией.

На подстанции "Сураханы", как и на других подобных объектах, установлено современное оборудование. Подстанция будет снабжать электроэнергией Сураханский район, часть Сабунчинского и Хазарского районов, а также ряд других объектов социально-стратегической и социальной инфраструктуры.

На основе специального проекта напряжение подстанции "Сураханы" было изменено с 110/20/6 на 110/35/6 киловольт, достигнуто сокращение потерь. Кроме того, общая мощность трансформаторов подстанции увеличена до 126 мегавольт ампер. Благодаря установке современного оборудования достигнуто снижение эксплуатационных расходов подстанции, обеспечены безопасная работа персонала, защита оборудования от вредного воздействия окружающей среды и более эффективная деятельность подстанции.