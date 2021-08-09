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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Абшерон"

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Абшерон" 9 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции "Абшерон".
Инфраструктура
9 августа 2021 г. 14:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Абшерон
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9 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции "Абшерон".

Как сообщает Report, под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева электроэнергетическая сфера в Азербайджане начала стремительно развиваться с начала 70-х годов прошлого века. Именно в те годы по инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера была построена крупнейшая на Южном Кавказе тепловая электростанция "Азербайджан", а для удовлетворения быстрорастущего спроса города Баку и Абшеронского полуострова началось строительство крупнейшей в стране 500/330/220-киловольтной подстанции "Абшерон" с целью передачи вырабатываемой на этой станции электроэнергии на Абшеронский полуостров.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev attends opening of newly renovated Absheron substation
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev “Abşeron” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib

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