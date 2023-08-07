Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы

7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы в Газахском районе.

7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы в Газахском районе.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что данная автомобильная дорога находилась в непригодном состоянии ввиду длительной эксплуатации без ремонта, а также из-за воздействия природных факторов. Автомобильная дорога капитально реконструирована с целью обеспечения комфортного передвижения граждан.

Автомобильная дорога Гарапапаг-Чайлы протяженностью 19 километров реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. В результате реконструкции этой дороги, соединяющей три населенных пункта на территории Газахского района, обеспечено комфортное передвижение более 14 тысяч человек, облегчены грузо- и пассажироперевозки.

В рамках проекта вдоль дороги были проведены земляные, проходочные работы. Ширина земляного полотна дороги составляет 10 метров, проезжей части 6 метров.

С целью обеспечения отвода вод вдоль дороги восстановлены железобетонные трубы, а в необходимых местах выполнены работы по строительству новых водопропускных труб.

После завершения работ по реконструкции в необходимых местах были установлены дорожные знаки, сигнальные столбы и указатели расстояния, созданы остановки, нанесены дорожная разметка, пешеходные полосы.

Президенту Ильхаму Алиеву также был представлен проект капитального ремонта автомобильной дороги Фарахли.

Было отмечено, что работы по реконструкции, проведенные в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о мерах по строительству автомобильной дороги Фарахли, ответвляющейся от 13-го километра дороги Газах-Юхары Эскипара Газахского района, завершены.

Дорога протяженностью 5 километров реконструирована в соответствии с четвертой технической категорией. Участок дороги до села Фарахли составляет 3 километра, а участок, проходящий через село, – 2 километра. Средняя ширина проезжей части дороги равна 5,8 метра.

Строительство дороги позволит населению этих сел быстро и удобно добираться до пункта назначения, а также своевременно доставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки и в другие точки реализации.