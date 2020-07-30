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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам Глава государства рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам
Инфраструктура
30 июля 2020 г. 14:29
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам

29 июля в Габалинском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Эмирван-Вандам.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что дорога протяженностью 28 километров соединяет 5 населенных пунктов с населением 13 тысяч человек.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о строительстве нового моста через реку Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, который отделяет 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, и о проводимой работе по восстановлению двухкилометровой автомобильной дороги до поселка Бум.

Было отмечено, что строительство нового моста, а также реконструкция дороги от поселка Бум до моста позволит населения напрямую ездить в районный центр и соседние села, не преодолевая дополнительное расстояние.

Глава государства рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам, и дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах для увековечения его памяти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət başçısı Əmirvan-Vəndam avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

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