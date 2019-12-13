Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе

13 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера "Лачин", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report, с участием главы государства состоялись также церемонии спуска на воду судна-парома "Азербайджан", сдачи в пользование недавно приобретенных платформ-снабженческих судов "Шахдаг", "Ходжалы", "Губа", "Муровдаг" и "Савалан".