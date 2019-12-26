Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог, систем водоснабжения и канализации Хазарского района

Выделены средства для продолжения реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Хазарского района города Баку.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Хазарского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях реализации новых инфраструктурных проектов на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мярдякан, Шаган, Шувелян и Тюркан Хазарского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете 2019 года резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено всего 6 млн манатов, в том числе на реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 3 млн манатов, на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Открытому акционерному обществу "Азерсу" первоначально 3 млн манатов.