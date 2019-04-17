Президент выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Ширвана

17 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 4 млн манатов.