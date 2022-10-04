Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ на автодороге Барда-Агдам

4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автодороге Барда-Агдам.

4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автодороге Барда-Агдам.

Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги и проделанных работах.

Было отмечено, что протяженность этой автодороги, берущей начало в городе Барда, составляет 44,5 километра, а ширина – 26,5 метра. Автомобильная дорога, строящаяся в соответствии с первой технической категорией, с учетом плана развития Карабаха состоит из четырех полос движения.

Подчеркнуто, что вдоль дороги планируется возвести 4 моста, в том числе 3 надземных пешеходных перехода. Кроме того, на автодороге строятся 29 автобусных остановок, строительство 14 из них завершено.

Отмечено, что земляные работы по проекту завершились, исполнено 75 процентов общего объема работ.