Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автодороги в Агдаше

Президент Ильхам Алиев открыл в Агдаше автомобильную дорогу

28 октября, 2019 14:16

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg В Агдашском районе сдана в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги.

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