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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автодороги в Агдаше

Президент Ильхам Алиев открыл в Агдаше автомобильную дорогу

В Агдашском районе сдана в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги.

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