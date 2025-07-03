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Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди-Шуша

Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди-Шуша Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июля осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди-Шуша.
Инфраструктура
3 июля 2025 г. 16:18
Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди-Шуша

3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди - Шуша.

Как сообщает Report, главе государстве была предоставлена информация о технических параметрах канатной дороги.

Было сообщено, что протяженность канатной дороги Ханкенди - Шуша составит около 6 тысяч метров. Высота канатной дороги в Ханкенди составит 844 метра, а в Шуше – 1317 метров. Продолжительность поездки на канатной дороге предусматривается до 13 минут, а скорость - 8 метров в секунду.

Следует отметить, что реализация данного проекта придаст импульс развитию туризма в целом, а также сыграет важную роль в обеспечении комфортного перемещения людей из Ханкенди в Шушу и обратно.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev inspected site designated for Khankandi-Shusha cable car construction
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Xankəndi-Şuşa kanat yolunun inşası üçün seçilmiş əraziyə baxıb

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