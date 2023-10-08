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Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии

Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии Что касается наших планов на будущее, то здесь есть повестка дня, рассчитанная на углубление нашего сотрудничества. Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии.
Инфраструктура
8 октября 2023 г. 15:38
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии

Что касается наших планов на будущее, то здесь есть повестка дня, рассчитанная на углубление нашего сотрудничества. Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что на встрече с премьер-министром Грузии был проведен обмен мнениями о строительстве порта Анаклия, глава государства подчеркнул: "Как вам известно, у Азербайджана есть порт Кулеви на Черноморском побережье Грузии, расширение этого порта, конечно же, еще больше усилит наше сотрудничество. Естественно, более чем пятикратное увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и начало ее деятельности в ближайшем будущем, конечно же, послужит усилению Среднего коридора".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We would be happy to participate in the creation of Georgia’s new infrastructure projects
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz Gürcüstanın yeni infrastruktur layihələrinin yaranmasında böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik"

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