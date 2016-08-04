Президент Ильхам Алиев заложил фундамент дорожно-транспортной инфраструктуры на территории "Советской"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент новой дорожно-транспортной инфраструктуры на территории бывшей "Советской" Ясамальского района Баку.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой Открытым акционерным обществом "Азеравтойол" на территории, известной как "Советская".

На первом этапе работ, которые будут проведены на этой территории, предусматривается закладка дорог и проведение благоустройства на территории площадью 26 га. Сюда входят озеленение и благоустройство на площади 23 гектара и строительство автомобильных дорог на площади 3 га.

Председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о реализации проекта. Он сообщил, что владельцам 3827 жилых и нежилых площадей была в соответствующем порядке выплачена компенсация. В целом, жилой площадью обеспечены граждане по 219 объектам. Лица, обеспеченные жилой площадью, - это, а основном, семьи, проживающие на площади 12-16 кв. м в чрезвычайно тяжелых коммунальных условиях. Снос же 249 объектов, выкупленных на территории бывшей "Советской", продолжается ОАО "Азеравтойол". Здесь на 5 улицах, общая протяженность которых превышает 6 километров, будет проведена капитальная реконструкция. Реконструкция будет осуществлена на улицах Балабабы Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирза Ага Алиева, в части улицы Физули и на улице Наримана Нариманова. Раньше эти улицы были узкими, вдобавок во многих местах отсутствовали пешеходные тротуары, что создавало значительные трудности для передвижения автотранспортных средств и пешеходов. В рамках реконструкции улицы будут расширены. Кроме того, будут построены широкие пешеходные тротуары. На новых улицах предусматривается заменить и построить на уровне современных требований инженерные коммуникации - канализацию для сточных вод, бытовых стоков и дождевых вод, электрические, газовые линии и линии связи.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой дорожно-транспортной инфраструктуры на территории бывшей "Советской".

Протяженность реконструируемой улицы Балабабы Меджидова составляет 440 м. Раньше ширина улицы составляла 7-8 м. В рамках проекта она будет расширена до 15 м. По проекту ширина проезжей части, которая будет состоять из трех полос движения, составит 12 м. Ширина улицы Абдуллы Шаига, где будут проведены строительные работы, прежде составляла 5-6 м. В соответствии с новым проектом, улица будет расширена до 19 м. Прежняя ширина проезжей части улиц Мирза Ага Алиева и Физули составляла 4-5 м. Здесь в рамках реконструкции ширина дороги будет доведена до 19 м. В рамках реконструкции на части улицы Наримана Нариманова протяженностью более двух тысяч метров также предусматривается создание современной дорожной инфраструктуры. Нынешняя ширина проезжей части улицы составляет 7 м. Согласно проекту ее планируется расширить до 17,5 м.

На дорогах будет также установлена новая современная система освещения, что сыграет важную роль в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов в темное время суток. Здесь также запланирована установка автобусных остановок.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с проводимыми работами.