Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Джалилабаде

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд Джалилабадского района.

Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд, соединяющей 23 населенных пункта с населением двадцать тысяч человек, поручено выделить из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год, 2,1 миллиона (два миллиона сто тысяч) манатов.

Министерству финансов и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего распоряжения, и строительные работы.