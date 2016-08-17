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    ​Президент Ильхам Алиев выделил на восстановление моста над рекой Киш 4 млн. манатов

    В результате выпавших в июле текущего года ливней автомобильный мост над рекой Киш разрушился

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 17 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении моста над рекой Киш на территории Шекинского района.

    Как сообщает Report, для восстановления единственного моста, соединяющего село Киш с населением 7 тыс. человек с окрестными населенными пунктами, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 4 млн. манатов.

    Отметим, что селевые потоки, образовавшиеся в результате выпавших в июле текущего года ливней, разрушили автомобильный мост над рекой Киш на территории Шекинского района, прервалось транспортное сообщение села Киш с районным центром.

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