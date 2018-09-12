Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Огузе 9,4 млн манатов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл Огузского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл, соединяющей 4 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9,4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.