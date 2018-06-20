Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Исмаиллы 5,4 млн манатов

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (5 км)-Кяльбянд-Гирк Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (5 км)-Кяльбянд- Гирк, соединяющей 2 населенных пункта с населением одна тысяча человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.