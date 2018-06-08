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    Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Газахе 3,3 млн манатов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Газах–Узунтала (9 км)–Джафарли Газахского района.

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Газах-Узунтала (9 км)–Джафарли из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,3 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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