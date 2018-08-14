Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Физулинском районе 4,7 млн манатов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенд, Араз Заргяр Физулинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, соединяющую 4 населенных пункта с населением пятнадцать тысяч человек, с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенд, Араз Заргяр, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.