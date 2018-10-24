Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Дашкесане 13,3 млн манатов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Дашкесан-Амирвар-Габагтепе Дашкесанского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, соединяющей 9 населенных пунктов с населением три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,3 млн манатов.