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    Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Агстафе 3 млн манатов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 3 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли Агстафинского района.

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,0 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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