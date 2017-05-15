Президент Ильхам Алиев выделил на строительство автодороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил Абшеронского района 1,8 млн манатов

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил Абшеронского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автодороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил, соединяющей 3 населенных пункта с населением 16 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год для строительства и реконструкции автодорог, Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 1,8 млн манатов.