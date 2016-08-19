Президент Ильхам Алиев выделил на строительство автомобильной дороги Газах-Косалар 3 млн. манатов

19 августа, 2016 18:48

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Газах-Косалар Газахского района. Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Газах-Косалар, соединяющей 2 населенных пункта с населением 6 000 человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3 млн. манатов. Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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