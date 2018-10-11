Президент Ильхам Алиев выделил на строительство 48-квартирного жилого здания в Губе 3 млн манатов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 11 октября президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Губа.

Как сообщает Report, для строительства 48-квартирного жилого здания в городе Губа в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий с истекшим сроком эксплуатации из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Губинского района выделено 3 миллиона манатов.