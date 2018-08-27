Президент Ильхам Алиев выделил ИВ Шамахинского района 3 млн манатов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ 27 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Шамаха.

Как сообщает Report, для строительства 48-квартирного жилого дома в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий с истекшим сроком эксплуатации в городе Шамаха из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Шамахинского района выделено 3 млн манатов.

В результате исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Шамахе осуществлен ряд социально ориентированных инфраструктурных проектов, в том числе построены Лечебно-диагностический центр, Городской образовательный центр искусств, 3 жилых дома в целом на 48 квартир для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Шамахинский олимпийский центр, Центральная районная больница, Шамахинская Джума мечеть, Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси, Историко-краеведческий музей, Детско-юношеская шахматная школа, районный Центр культуры, сданы в эксплуатацию 44 общеобразовательных учреждения, рекоинструирована система снабжения города питьевой водой, улучшена дорожно-транспортная инфракструктура, созданы крупные производственные предприятия, открыто свыше 16 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, реализованы важные проекты, связанные с развитием туристической отрасли, построены гостиница "Шамахы Палас", центр отдыха "Сакит Гель", отвечающие самым современным требованиям, реконструирована гостиница "Ширван", в селе Демирчи созданы современная туристическая инфраструктура, Музей археологии, на участке площадью 620 гектаров – Шамахинский Сафари-парк, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.