Президент Ильхам Алиев выделил "Азерйолсервис" 4 млн. манатов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала Товузского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала, соединяющей 16 населенных пунктов с населением около 50 000 человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" первоначально выделено 4 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.