Президент Ильхам Алиев выделил 1,32 миллиона манатов на строительство автодороги в Зардабском районе

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли Зардабского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли, соединяющей 6 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 1,32 миллиона манатов.