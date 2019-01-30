Президент Ильхам Алиев: "В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"Программа, принятая пять лет назад, перевыполнена. Реализованы все задачи, которые мы ставили перед собой в течение последних пяти лет. Третья программа имеет огромное значение. Эта программа позволила нам придать новый импульс реформам, проводимым в регионах в прежние годы, осуществляемой работе.

Как вам известно, принятие программ социально-экономического развития регионов Азербайджана было одним из обещаний, данных мною накануне президентских выборов в 2003 году. В то время я сказал, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то, в первую очередь, займусь развитием регионов, приложу все усилия для решения проблем в регионах. В феврале 2004 года была принята первая программа, а обсуждаемая сегодня программа – третья по счету", - сказал Президент Азербайджана.

"Таким образом, говоря о проделанной работе, мы, конечно, должны рассмотреть работу, выполненную за последние 15 лет. Эта работа проявляется и в реальной жизни, и в цифрах, и в меняющих свой облик, благоустраивающихся городах. В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза. Еще раз хочу сказать, что это – рекордный показатель в мировом масштабе. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Наш экспорт увеличился в 4,7 раза, валютные резервы – в 24 раза и составляют сегодня 45 миллиардов долларов. То есть, это говорит о том, что, несмотря на вложение крупных средств в регионы Азербайджана, а также в нефтегазовый сектор, развитие города Баку, нам удалось увеличить свои валютные резервы в 24 раза. Это позволяет нам с очень большими надеждами смотреть в будущее. Сегодня азербайджанская экономика – устойчивая.

Проводимая успешная политика привела к вложению в нашу страну крупных средств, инвестиций. За 15 лет в Азербайджан было вложено около 250 миллиардов долларов инвестиций, и половина из них – иностранные инвестиции. То есть, Азербайджан является очень привлекательной страной для иностранных инвесторов. Существующий в Азербайджане инвестиционный климат стимулирует иностранных инвесторов.

Хочу довести до вашего внимания еще один факт. Впервые Азербайджан был отмечен в отчете Doing Business Всемирного банка в 2006 году, когда занял 98-е место. В результате проведенных коренных реформ, улучшения инвестиционного климата Азербайджан в последнем отчете занимает 25-е место в мировом масштабе. То есть, это дает основание сказать, что и местные, и иностранные инвесторы и впредь будут вкладывать в Азербайджан крупные инвестиции. Таким образом, эти инвестиции позволят и дальше создавать рабочие места, новые предприятия и уверенно развивать нашу страну", - заявил Президент Ильхам Алиев.