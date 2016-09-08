Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Яламинского агропарка

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Хачмазский район принял участие в открытии Яламинского агропарка, созданного на базе Государственного сельскохозяйственного производственного племенного молочно-животноводческого предприятия "Ялама".

Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев подробно проинформировал главу государства о проделанной в агропарке работе. Было сообщено, что на создание агропарка, заложенного на территории 523 гектаров, на первом этапе было вложено инвестиций в размере 20 миллионов манатов.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Яламинском агропарке.

Глава государства ввел в строй кормовой завод на территории агропарка.

После ознакомления с агропарком президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Затем было сделано фото на память.