​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции части Шеки-Гах автомобильной дороги Шеки-Гах-Загатала

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции части Шеки-Гах автомобильной дороги Шеки-Гах-Загатала.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о работе, проделанной в рамках проекта реконструкции автомобильной дороги Шеки-Гах-Загатала. Было сообщено, что автомобильная дорога Шеки-Гах расположена на южном склоне горной гряды Большого Кавказа и является частью одного из самых крупных туристических маршрутов республики. 26 километров дороги протяженностью 35 километров приходятся на территорию Шекинского, 9 километров – Гахского районов. Эта автомобильная дорога позволяет улучшить транспортное сообщение между городами Шеки и Гах, сохранить протяженности пути с нынешних 77 километров до 42 километров. Основное преимущество дороги состоит в том, что она охватывает 22 населенных пункта с населением 39 тысяч человек. Проект, осуществление которого началось в 2011 году, был реализован в два этапа. На первом этапе была реконструирована часть Шеки-Гах протяженностью 35 километров, на втором этапе – часть Гах-Загатала протяженностью 28 километров. Ширина двухполосной дороги третьего технического класса составляет 12 метров.

Было сообщено, что в ходе реконструкции на дороге были построены 20 мостов, водопроводы длиной 1074 метра, 12 автобусных остановок, 176 дорожных знаков. Ввод в эксплуатацию этой дороги создаст возможность для движения транспортных средств из Баку и других регионов в Загатальский и Балакенский районы, а также соседнюю Грузию и обратно в обход города Гах, что позитивно скажется на его экологической чистоте.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

Президент Ильхам Алиев сфотографировался со строителями на память.