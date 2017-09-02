Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Джалилабад - Астанлы - Джанган - Солтанкенд

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В рамках социально-экономических мер, осуществляемых в стране в последнее время под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прокладываются новые магистральные дороги и реконструируются на современном уровне уже имеющиеся. Внимание, уделяемое ремонту и реконструкции как магистралей республиканского значения, так и сельских и межпоселковых дорог, в первую очередь, отчетливо демонстрирует последовательный характер социальных проектов. Одним из таких проектов является капитальная реконструкция автомобильной дороги Джалилабад - Астанлы - Джанган - Солтанкенд.

Как сообщает Report, 2 сентября в рамках поездки в Джалилабадский район президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной автомобильной дороги Джалилабад - Астанлы - Джанган - Солтанкенд.

Эта автомобильная дорога реконструирована Открытым акционерным обществом "Азеравтойол" на современном уровне с высоким качеством и с соблюдением технологической последовательности в рамках реализуемых в стране в 2017 году "40 дорожных проектов".

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что общая протяженность этой дороги, соединяющей 23 села с населением 20 тыс. человек, составляет 21,2 км. Ширина дороги, соответствующей четвертой технической категории, составляет 6 м. В ходе реконструкции двухполосной автомобильной дороги были проложены водоотводные трубы различных диаметров, установлены различные дорожные знаки и информационные табло. Реализация данного проекта внесет вклад в решение социальных проблем жителей населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, будет способствовать безопасному движению автотранспортных средств, а также значительному улучшению грузо- и пассажироперевозок.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Джалилабад - Астанлы - Джанган - Солтанкенд.

В заключение была сделана фотография на память.