Подписано распоряжение в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате взрыва в жилом здании в Гяндже

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Гянджа.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате взрыва, произошедшего 20 ноября 2018 года в четырехэтажном жилом здании в городе Гянджа.

Согласно распоряжению, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате взрыва, произошедшего в жилом здании в городе Гянджа, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 3,7 млн манатов на строительство нового многоквартирного жилого здания.