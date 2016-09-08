Президент Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Худат-Ялама-Зухулоба

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Худат-Ялама-Зухулоба в Хачмазском районе.

Как сообщает Report, вначале глава государства посмотрел стенд, отражающий проект строительства дороги.

Президент Азербайджана был проинформирован о технических показателях дороги. Было сообщено, что в связи с тем, что автомобильная дорога Худат-Ялама-Зухулоба долгое время не ремонтировалась, и особенности в результате интенсивного движения крупнотоннажных грузовых автомобилей во многих местах магистрали образовались бугры и ямы. Капитальный ремонт дороги начался в мае этого года и завершился в августе.

Протяженность двухполосной дороги третьей технической категории составляет 24,8 км, ширина проезжей части – 7,5 м. Ширина полосы движения - 3,75 м, ширина плечевых зон – 2,5 м, а ширина земляного полотна – 12 м.

Было доведено до внимания, что в ходе строительства автомобильной дороги были осуществлены земляные работы объемом в 108 тыс. кубометров. На строительство основания и плечевых зон дороги было использовано в целом 120,6 тыс. кубометров гравия и щебня, 30 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Вдоль дороги установлены 920 опор безопасности и 154 различных дорожно-указательных знака.

Автомобильная дорога Худат-Ялама-Зухулоба соединяет 18 населенных пунктов района.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.