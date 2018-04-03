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    Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Гянджинского автомобильного завода - СПИСОК

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 3 апреля подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".

    Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии автомобильной промышленности в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью "Терегги" следующих сотрудников Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод":

    Искендерова Гумбата Рафиг оглу

    Гасымова Этибара Вилаят оглу

    Mамедова Физули Зияд оглу

    Сафарова Бахлула Новруз оглу.

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии автомобильной промышленности в Азербайджанской Республике Кямрану Гылман оглу Назарову присвоено почетное звание "Заслуженный инженер".

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