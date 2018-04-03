Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Гянджинского автомобильного завода - СПИСОК

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 3 апреля подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".
Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии автомобильной промышленности в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью "Терегги" следующих сотрудников Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод":
Искендерова Гумбата Рафиг оглу
Гасымова Этибара Вилаят оглу
Mамедова Физули Зияд оглу
Сафарова Бахлула Новруз оглу.
Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии автомобильной промышленности в Азербайджанской Республике Кямрану Гылман оглу Назарову присвоено почетное звание "Заслуженный инженер".
News DepartmentАвтор новости
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