Президент ICAO ознакомился с Центром Гейдара Алиева и Национальной академией авиации

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в Баку с визитом президент Международной организации гражданской авиации (ICAO) Олумуива Бенард Алиу, сопровождаемый президентом ЗАО «Азербайджан хава йоллары» Джахангиром Аскеровым, ознакомился с Центром Гейдара Алиева.

Report сообщает, что гостю было сообщено, что при создании в Центре Музея Гейдара Алиева, увековечивающего память общенационального лидера, придавалось значение отражению различных периодов его жизни и деятельности. Сегодня Музей также имеет большое значение с точки зрения изучения наследия Гейдара Алиева. Была предоставлена информация об экспонатах, представленных в музее. Отмечалось, что центр, построенный по проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид, включен в список лучших произведений мировой архитектуры. Здесь созданы все условия для проведения официальных приемов, различных международных конференций, заседаний и других мероприятий.

Олумуива Бенард Алиу оставил запись в Книге памяти Центра.

Президент IСAO ознакомился также с Национальной академией авиации. Знакомство с академией началось с Музея гражданской авиации Азербайджана. Гостю было сообщено, что история гражданской авиации начинается с 1910 года, с того дня, когда знаменитый русский авиатор Сергей Уточкин пролетел над Баку. В том же году в Баку и Евлахе были построены первые аэродромы. Президенту IСAO была предоставлена информация об этапах развития гражданской авиации в Азербайджане, о первых национальных авиаторах, в том числе женщинах, служащих в авиации. Была отмечена роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии гражданской авиации, отмечалось, что в результате мудрой политики великого лидера c 1969 стала развиваться гражданская авиация в стране, была создана Национальная академия авиации. По инициативе великого лидера был построен Бакинский международный аэропорт, который сейчас носит его имя. Была предоставлена информация о проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева работе по развитию гражданской авиации, вводе в эксплуатацию нового пассажирского терминала, отвечающего современным требованиям и стандартам ICAO.

Президенту ICAO рассказали и о героях-летчиках, которые погибли в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Президент ICAO Олумуива Бенард Алиу вместе с президентом ЗАО “Азербайджан хава йоллары» Джахангиром Аскеровым побывал в тренажерном центре по подготовке пилотов, где обучают будущих авиаторов.

Олумуива Бенард Алиу ознакомился и с достопримечательностями Баку. Он побывал в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер». Во время прогулки по Старому городу на электромобиле гость был подробно проинформирован о том, что Ичеришехер включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, о проводимых здесь ремонтных работах, благоустройстве и реставрации. Было сообщено, что расположенные на территории Ичеришехер уникальные историко-архитектурные памятники, относящиеся к различным векам, заботливо охраняются. Гостю была предоставлена информация о Девичьей башне, являющейся одним из самых грандиозных и величественных исторических памятников Баку, особенностях этого необыкновенного архитектурного строения. Было сообщено, что башня, история которой уходит в глубь веков, была отреставрирована в ХII веке.

Во время прогулки по Ичеришехер президент ICAO зашел в кафе «Сехирли тендир» («Волшебный тендир»), где отведал национальный азербайджанский хлеб, испеченный в тендире, и выпил чай с национальными сладостями.