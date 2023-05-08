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Президент и первая леди ознакомились с работами на магистральной автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Президент и первая леди ознакомились с работами на магистральной автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 8 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.
Инфраструктура
8 мая 2023 г. 19:03
Президент и первая леди ознакомились с работами на магистральной автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

8 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди ознакомились с работами, проделанными на 66-81-м километре магистральной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительство 81,7-километровой автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, берущей начало от магистральной автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, продолжается ускоренными темпами в соответствии с нормами международных магистралей. На участке 66-81 километры дороги завершено 85 процентов работ. На этом участке протяженностью 15,72 километра ширина дороги составляет 10,75 метра, а ширина грунтового полотна – 21,5 метра. Согласно поручению главы государства, четырехполосная автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша строится с учетом плана развития Карабаха в соответствии с технической категорией 1b.

Было отмечено, что на данном участке дороги завершены основные работы по строительству предусмотренных проектом 5 виадуков (мост над ущельем), 6 тоннелей и одного моста. В настоящее время выполняются завершающие работы на строительстве как виадуков, так и тоннелей. При строительстве виадуков впервые в Азербайджане были проведены бетонные работы методом горизонтального скольжения опалубок. Для обеспечения отвода вод на этом участке дороги построено 15 кольцевых водопропускных труб разного размера, 24 прямоугольных водных переходов, 4 подземных перехода и несколько запасных переходов.

Глава государства и первая леди посмотрели видеоролик о проделанной работе.

Строительство автомобильной магистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, планируется завершить в 2024 году.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's President, First Lady view progress of work at 66th-81st kilometer section of Ahmadbayli-Fuzuli-Shusha highway
Версия на азербайджанском языке Фото Prezident və xanımı Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolundakı işlərlə tanış olub

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