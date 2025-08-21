Президент и первая леди ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в агдеринском селе Кёлатаг

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Кяльбаджарского района, сообщает Report.
Инфраструктура
21 августа 2025 г. 13:38
https://images.report.az/photo/6dd027f0-60c6-3c46-8027-b4907a7bdd04.jpg
Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva review restoration of private houses and infrastructure in Kolatag village of Aghdara
Версия на азербайджанском языке Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar