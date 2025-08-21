О нас

Президент и первая леди ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в агдеринском селе Кёлатаг

Президент и первая леди ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в агдеринском селе Кёлатаг Президент и его супруга ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района
Инфраструктура
21 августа 2025 г. 13:38
Президент и первая леди ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в агдеринском селе Кёлатаг

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Кяльбаджарского района, сообщает Report.

