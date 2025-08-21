Президент и первая леди ознакомились с работами по восстановлению инфраструктуры в агдеринском селе Кёлатаг

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Кяльбаджарского района, сообщает Report.

Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva review restoration of private houses and infrastructure in Kolatag village of Aghdara