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Президент Германии посетил судно-паром "Зарифа Алиева"

Президент Германии посетил судно-паром "Зарифа Алиева" Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и директор порта "Курык" Серик Ахметов посетили принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, пришва
Инфраструктура
21 июня 2023 г. 16:30
Президент Германии посетил судно-паром Зарифа Алиева

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и директор порта "Курык" Серик Ахметов посетили принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, пришвартованное в порту "Курык".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Президент Германии был проинформирован о том, что судно-паром вместе с другими паромами флота ASCO играет важную роль в развитии цепочки грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Капитан судна Тахмираз Исмаилов сообщил Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что паром "Зарифа Алиева" был произведен в Азербайджане, больше по грузоподъемности, чем другие паромы на Каспийском море и может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей.

Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Казахстан с официальным визитом по приглашению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

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Версия на английском языке ФотоGerman President visits Zarifa Aliyeva ferry vessel
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya prezidenti “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsində olub

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