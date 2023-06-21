Президент Германии посетил судно-паром "Зарифа Алиева"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и директор порта "Курык" Серик Ахметов посетили принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, пришва

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и директор порта "Курык" Серик Ахметов посетили принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) судно-паром "Зарифа Алиева" типа RoPax, пришвартованное в порту "Курык".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Президент Германии был проинформирован о том, что судно-паром вместе с другими паромами флота ASCO играет важную роль в развитии цепочки грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Капитан судна Тахмираз Исмаилов сообщил Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что паром "Зарифа Алиева" был произведен в Азербайджане, больше по грузоподъемности, чем другие паромы на Каспийском море и может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей.

Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Казахстан с официальным визитом по приглашению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.