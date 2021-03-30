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Президент Египта: Движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим

Президент Египта: Движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим Навигация по каналу на несколько дней была приостановлена из-за севшего на мель сухогруза Ever Given
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 16:10
Президент Египта: Движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим

Навигация по Суэцкому каналу, которая на несколько дней была приостановлена из-за севшего на мель сухогруза Ever Given, вернулась в штатный режим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный режим", - указал глава египетского государства, слова которого привел телеканал Al Arabiya.

Ас-Сиси добавил, что "все вопросы, связанные с аварией, станут предметом тщательного расследования техническими специалистами". Президент Египта пообещал "лично не вмешиваться в этот вопрос".

Напомним, что контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

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Версия на английском языке Egypt's President: Traffic in Suez Canal back to normal
Версия на азербайджанском языке Misir prezidenti: "Süveyş kanalındakı hərəkət adi qaydada davam edir"

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