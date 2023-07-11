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Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере Благоприятное географическое положение Азербайджана, конечно же, создает для нас дополнительные возможности. Как вам известно, на протяжении многих лет мы проводим последовательную политику, связанную с развитием транспортного сектора, и полностью модерни
Инфраструктура
11 июля 2023 г. 19:07
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере

Благоприятное географическое положение Азербайджана, конечно же, создает для нас дополнительные возможности. Как вам известно, на протяжении многих лет мы проводим последовательную политику, связанную с развитием транспортного сектора, и полностью модернизировали инфраструктуру на своей территории, можно сказать, согласно требованиям прежнего времени.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

В то же время, как отметил глава государства, сегодня потребности еще больше растут, потому что становится больше грузов, а транспортные маршруты ограничиваются. "Налицо увеличение грузоперевозок как с севера на юг и в обратном направлении, так и с востока на запад и обратно. Азербайджан и здесь выступает как очень надежный партнер, находится в тесном контакте со своими соседями и не жалеет своей помощи в решении транспортных проблем своих соседей", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Азербайджан хочет стать не только транзитной страной, через которую поставляется большой объем грузов. "Наше желание заключается в том, чтобы на этих транспортных путях были созданы производственные площади, были созданы возможности для бизнеса, вкладывались инвестиции. Мы должны вести свою работу в этом направлении, в том числе в контакте с соседними странами", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın əlverişli coğrafi vəziyyəti nəqliyyat sahəsində bizim üçün əlavə imkanlar yaradır"

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