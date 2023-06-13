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Президент Азербайджана: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает

Президент Азербайджана: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает В современных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, то есть по Каспийскому морю, с каждым годом увеличивается и будет продолжать увеличиваться.
Инфраструктура
13 июня 2023 г. 16:59
Президент Азербайджана: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает

В современных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, то есть по Каспийскому морю, с каждым годом увеличивается и будет продолжать увеличиваться.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Подчеркнув, что поэтому в Азербайджане расширяются транспортно-логистические возможности, глава государства отметил: "Мы расширяем возможности Бакинского морского порта до 25 миллионов тонн. Железные дороги, судостроительный завод и другая транспортная инфраструктура выводятся на самый современный уровень".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'The importance of Middle Corridor is increasing even further in the current geopolitical environment'

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