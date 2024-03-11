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Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал

Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал Азербайджан и Казахстан являются соседями. Нас разделяет только Каспий.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 19:46
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал

Азербайджан и Казахстан являются соседями. Нас разделяет только Каспий.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani president: Trans-Caspian transport route now unlocking its full potential
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: TransXəzər nəqliyyat dəhlizi bu gün öz potensialını tam şəkildə açır

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