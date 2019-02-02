Президент Азербайджана: "Реформы будут продолжены"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Реформы будут продолжены».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Одна из стоящих перед страной задач – наращивание экономической мощи, и работа в этом направлении ведется. Проводится работа в области диверсификации нашей экономики. Есть хорошие результаты в сфере улучшения бизнес-среды. В последнем отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан, продвинувшись на 32 ступени, занял 25-е место. Посмотрите, Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе по условиям бизнеса. За счет чего мы добились этого? Только за счет реформ. Реформы будут продолжены. Они дают результаты. Мы проводим реформы не ради реформ. Мы предпринимаем целенаправленные, продуманные шаги с тем, чтобы придать новый импульс развитию нашей страны, решить все еще нерешенные проблемы, устранить просчеты, негативные факты, недостатки, и добиваемся этого. Для этого, конечно, необходима большая поддержка молодежи. Мы чувствуем и видим это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Экономическая независимость является основным условием политической независимости. Представьте себе, могли бы мы проводить независимую политику, если бы были зависимы в экономическом отношении? Конечно, нет. Многие страны мира испытывают трудности с этим вопросом. Мы же, опираясь на экономическую мощь, проводим независимую политику и говорим свое принципиальное слово, защищаем интересы нашего народа на всех мероприятиях.

Экономическая независимость и устойчивость обязательно должны обеспечиваться и впредь. Мы сохраняем наш внешний государственный долг на очень низком уровне. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. Немногие страны могут гордиться таким показателем. То есть, в экономическом отношении мы ни от кого не зависим и никогда не должны зависеть. Обращаясь к молодежи, говорю: вы тоже должны знать, что мы никогда ни от кого не должны зависеть. Мы должны жить как свободный народ, сами строим свою жизнь. Если кто-то хочет дать нам совет, помочь нам, - конечно, если это бескорыстно, - то мы приветствуем это. Но мы и сами все знаем, сами строим свою жизнь. Последние 25 лет нашей независимости свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути», - сказал Президент Азербайджана.

«С 1993 года мы идем только по пути развития и прогресса. Но посмотрите, что происходило до 1993 года. Азербайджан, можно сказать, исчезал с карты мира. Первые годы нашей независимости были тяжелыми, трагическими. Страна оказалась в неуправляемом состоянии. Особенно в 1992 году после военного переворота, совершенного тандемом НФА-Мусават, ситуация еще больше обострилась. Хаос, анархия, произвол, бандитские отряды с автоматами наперевес ходили по улицам. Вы, молодежь, не видели этого, может быть, видели в телевизионных кадрах. Мы видели это – произвол, взяточничество, коррупция. Некомпетентные люди пришли к власти, ввергли страну в бедственное положение, спровоцировали гражданскую войну, и в Азербайджане началась гражданская война. Именно в результате предательства той власти наши земли оказались под оккупацией. Мы видели все это. Если бы азербайджанский народ в 1993 году не проявил мудрости и не пригласил Гейдара Алиева к власти, то неизвестно, какой была бы наша судьба. Поэтому, зная все это, мы должны еще выше ценить наше сегодняшнее стремительное развитие и сделать его устойчивым», - заявил Глава государства.