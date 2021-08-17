Президент Азербайджана открыл подстанцию "Кяльбаджар"

16 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 110/35/10 киловольтной подстанции “Кяльбаджар”.

16 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 110/35/10 киловольтной подстанции “Кяльбаджар”.

Как сообщает Report, глава государства уделяет особое внимание вопросу подключения освобожденных территорий к общей энергосистеме Азербайджана в кратчайшие сроки, обеспечения этих территорий устойчивой и бесперебойной электроэнергией.

Во всех освобожденных от оккупации населенных пунктах, в том числе в Кяльбаджарском районе, были проведены широкомасштабные работы. Построенная в короткие сроки 110/35/10 киловольтная подстанция “Кяльбаджар” является одним из таких проектов.

На подстанции, построенной на территории села Гамышлы Кяльбаджарского района, установлены новые трансформаторы мощностью 80 MVA, открытые 110-киловольтные и закрытые 35- и 10-киловольтные распределительные устройства. Подстанция подключена к дистанционно управляемой системе диспетчерского контроля SCADA , в ее работе будут использованы новейшие цифровые технологии.

Глава государства запустил подстанцию.