Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры

Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры.

Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры.

Как передает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Международном финансовом центре "Астана" в ходе встречи с представителями бизнес-кругов Казахстана.

Отметив проведение обсуждений, связанных со Средним коридором, глава государства констатировал, что данный коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Президент Азербайджана подчеркнул значение визитов делегаций для создания совместного производства с Казахстаном и реализации инвестиционных проектов.