Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры

Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры.
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Отметив проведение обсуждений, связанных со Средним коридором, глава государства констатировал, что данный коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Президент Азербайджана подчеркнул значение визитов делегаций для создания совместного производства с Казахстаном и реализации инвестиционных проектов.