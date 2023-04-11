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Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры

Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры.
Инфраструктура
11 апреля 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры

Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Международном финансовом центре "Астана" в ходе встречи с представителями бизнес-кругов Казахстана.

Отметив проведение обсуждений, связанных со Средним коридором, глава государства констатировал, что данный коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Президент Азербайджана подчеркнул значение визитов делегаций для создания совместного производства с Казахстаном и реализации инвестиционных проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Orta Dəhliz vasitəsilə artıq bütün infrastrukturları tam birləşdiririk"

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