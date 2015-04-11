​Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными на чаеперерабатывающей фабрике ООО "Астарачай"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на чаеперерабатывающей фабрике ООО "Астарачай".

Как отмечает Report, президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что сельскохозяйственное предприятие "Астарачай" было создано в 2010 году. Общая посевная площадь хозяйства составляет 640 гектаров. На чайных плантациях создана современная оросительная сеть, в настоящее время чайные площади хозяйства насчитывают около 400 гектаров. Посаженные чайные семена "Колхида" собраны и привезены с учебно-опытного участка Научно-исследовательского института чаеводства грузинского города Батуми. Семена прошли испытание и были адаптированы к местным условиям.



Здесь также построена чайная фабрика по проекту южнокорейской компании. На фабрике, территория которой составляет 4,5 гектара, установлено самое современное развесочно-упаковочное оборудование, завезенное из-за рубежа. После сдачи фабрики в эксплуатацию на ней будут выпускаться упаковки чая весом 100,200 и 400 граммов. На предприятии можно производить 8 упаковок чая в минуту.



Было отмечено, что основа чаеводства в Азербайджане была заложена в начале 30-х годов прошлого века в ряде регионов нашей республики, в основном в Астаре и Ленкорани. Чайные кусты, живущие более ста лет, считаются одними из уникальных растений как с точки зрения урожайности и ценности продукции, так и в плане защиты и охраны экологии. Чай выращивается не всюду, а лишь на землях со специфическими особенностями. В этом плане привлекает внимание Астара. Выращиваемый в Астаре зеленый чай отличается вкусом и качеством. Продукция, выращиваемая в этом регионе в экологически чистых условиях, неоднократно удостаивалась золотых медалей на международных выставках в различных городах мира. Застой, имевший место в последние годы в этой отрасли, уже преодолевается. Сегодня в Астаре открыты широкие возможности для возвращения чаеводству былой славы, так как эта отрасль имеет стратегическое значение для сельскохозяйственного сектора Астары. Открытие таких предприятий, в первую очередь, создаст условия для возрождения чаеводства, имеющего большие традиции в Азербайджане. На предприятии также созданы музей чая, дегустационный зал, построен дом чая для туристов.



Было отмечено, что на принадлежащей предприятию территории в Лянкяранском районе на площади 60 гектаров проведен сев зерновых и в минувшем году собрано около 120 тонн урожая. В прошлом году здесь также впервые на площади 20 гектаров посажен рис. Местные специалисты осуществили посев совместно с научными работниками отделения рисоводства Научно-исследовательского института сельского хозяйства турецкого города Эдирне. На посевных площадях наряду с местным сортом "Хашими" использованы также продуктивные сорта, привезенные из Италии. С рисовых плантаций собрано 102 тонны урожая, а средняя урожайность составила 51 центнер. В текущем году под посев риса готовится участок площадью 200 гектаров. Для этого приобретена также специальная техника.



Кроме того, на территории Астаринского района капитально отремонтирована и расширена рисовая мельница производственной мощностью 10 тонн в день, и сооружены 3 сушильных агрегата объемом 10,5 тонны риса. Вместе с тем, на площади 91 гектар (76 гектаров в Астаре и 15 гектаров в Лянкяране) посажены саженцы фейхоа, на 6 гектарах – апельсинов и 3 гектарах – мандаринов.



После ознакомления с чайной фабрикой президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.



В заключение была сделана фотография на память.



